У Києві двоє чоловіків напали на військового, який був на реабілітації. Їх затримали
- Автор:
- Світлана Кравченко
- Дата:
-
Facebook / Поліція Києва
Днями 27-річний військовий повідомив поліції, що під час його перебування на реабілітації у Києві на нього напали двоє чоловіків. Зловмисників знайшли та вже затримали.
Про це повідомила пресслужба поліції Києва.
Постраждалий військовий розповів, що наразі перебуває на реабілітації після численних поранень, отриманих у зоні бойових дій. Він ненадовго вийшов з лікарні до скверу неподалік, коли до нього з погрозами підійшли двоє чоловіків.
Нападники приставили до обличчя та тіла потерпілого ніж і викрутку й відібрали в нього мобільний телефон, 8 тисяч гривень та особисті речі, а потім втекли.
Поліція розшукала зловмисників — ними виявились чоловіки віком 33 та 38 років, які раніше були засуджені за аналогічні злочини. За скоєне їм загрожує до 15 років позбавлення волі.
- Низка телеграм-каналів 13 жовтня опублікувала відео, як у Києві на вулиці Паньківській троє невідомих напали на чоловіка, одягненого у військову форму, та скинули його з крісла колісного на землю.