Президент Ірану заявив, що Тегеран відновить свої ядерні обʼєкти «з новою силою»
- Автор:
- Юлія Завадська
- Дата:
-
Президент Ірану Масуд Пезешкіан заявив, що Тегеран відновить свої ядерні обʼєкти «з більшою силою».
Про це повідомляє Reuters.
Президент США Дональд Трамп попередив, що накаже провести нові атаки на ядерні обʼєкти Ірану, якщо Тегеран спробує відновити роботу обʼєктів, які США атакували в червні.
Пезешкіан висловив свої коментарі під час візиту до Організації з атомної енергії країни, під час якого він зустрівся з керівниками іранської атомної промисловості.
«Знищення будівель і заводів не створить для нас проблем, ми відбудуємо їх і з більшою силою», — заявив він державним медіа.
У червні США завдали ударів по іранських ядерних обʼєктах, які, за словами Вашингтону, були частиною програми, спрямованої на розробку ядерної зброї. Тегеран стверджує, що його ядерна програма має суто цивільне призначення.
«Усе це призначене для розвʼязання проблем людей, для боротьби з хворобами, для здоровʼя людей», — сказав Пезешкіан, маючи на увазі ядерну діяльність Ірану.
- У ніч проти 22 червня США атакували три ядерні обʼєкти Ірану в містах Фордо, Натанз та Ісфаган. Американські бомбардувальники-невидимки B-2 скинули шість бомб GBU-57 Massive Ordnance Penetrator на іранський ядерний об’єкт «Фордо», дві бомби GBU-57 на ядерний обʼєкт у Натанзі, а підводний човен Військово-морських сил США запустив залп із 30 ракет «Томагавк», цілячись по обʼєкту в Натанзі та ще одному в Ісфагані. Про деталі операції — тут.
- Трамп заявляв, що нібито всі три обʼєкти «були повністю й безповоротно знищені». Голова Обʼєднаного комітету начальників штабів США генерал Ден Кейн перед цим заявляв, що ядерні обʼєкти у Фордо, Натанзі та Ісфагані «серйозно пошкоджені», однак не стверджував, що ядерні потужності Ірану «знищені». А вже 23 червня Іран випустив кілька ракет по американських військових базах на Близькому Сході.