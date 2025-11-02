У Єгипті відкрили найбільший археологічний музей світу. Його будували 20 років

Новини

Великий єгипетський музей 1 листопада повністю відчинив свої двері для відвідувачів. Він розташований біля одного із семи див світу — Великої піраміди Хеопса в Гізі.

Про це пише BBC.

Деякі зали музею, який називають найбільшим археологічним музеєм світу, відкрили ще торік. Він містить майже 100 тисяч артефактів, що охоплюють близько семи тисячоліть історії країни — від додинастичних часів до грецької та римської епох. Загалом у музеї 12 залів — усі їх класифікували за династіями та історичним порядком.

Видатні єгиптологи стверджують, що побудова музею посилює їхні вимоги повернути ключові єгипетські старожитності, що зберігаються в інших країнах.

Головним експонатом музею стане повний вміст неушкодженої гробниці хлопчика-царя Тутанхамона: 5 500 артефактів представлять разом вперше з моменту відкриття гробниці британським єгиптологом Говардом Картером у 1922 році. Серед експонатів – вражаюча золота маска, трон і колісниці Тутанхамона.

Єгипетські реставратори вже ретельно відновили предмети, що належали Тутанхамону. За єгипетським законодавством, таку реставрацію можуть здійснювати лише єгиптяни.

У Єгипті очікують, що величезний музейний комплекс, площею 500 000 м² і вартістю близько $1,2 мільярда щорічно приваблюватиме до 8 мільйонів відвідувачів. Це може дати поштовх єгипетському туризму, який постраждав від криз у регіоні.

Серед інших визначних памʼяток — 3200-річний 16-метровий підвісний обеліск могутнього фараона Рамсеса II та його масивна 11-метрова статуя. Величну статую перенесли ще у 2006 році з місця, розташованого неподалік від залізничного вокзалу Каїру. Гігантські сходи прикрашені статуями інших стародавніх царів і цариць, а на верхньому поверсі величезне вікно пропонує вид на піраміди Гізи.

Вперше пропозиції створити музей виникли у 1995 році, за часів правління президента Хосні Мубарака, а будівництво розпочалося у 2005-му. За оцінками, на його будівництво знадобилося майже стільки ж часу, скільки на Велику піраміду, розташовану поруч. Проєкт постраждав від фінансової кризи, Арабської весни 2011 року, яка призвела до повалення Мубарака і багаторічної нестабільності, пандемії COVID-19 і воєн у регіоні.