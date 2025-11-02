Джерела «Бабеля»: Українські дрони вночі атакували російський порт. Загорілись танкер і нафтовий термінал
- Автор:
- Олександр Булін
- Дата:
-
Центр спеціальних операцій «А» СБУ спільно з іншими підрозділами Сил оборони вночі атакували порт Туапсе на чорноморському узбережжі Росії.
Про це «Бабелю» повідомили джерела у Службі безпеки.
Зафіксовані пʼять влучань безпілотників. Загорівся танкер і виведено з ладу щонайменше чотири нафтоналивні стендери, що завантажують і розвантажують танкери. Також пошкоджені портові будівлі.
У порту розташовані нафтовий «РН-Морський термінал Туапсе» і нафтопереробний завод, що належать державній компанії «Роснафта».
- За даними ГУР, атаки українських дронів по НПЗ у Росії скоротили обсяги переробки нафтопродуктів на 20%.
- Bloomberg писав, що в жовтні 2025 року експорт нафтопродуктів з Росії впав до найнижчого рівня з початку повномасштабного вторгнення. Причиною стало поєднання західних санкцій та українських атак.