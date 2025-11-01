Президент Сирії планує свій перший візит до Вашингтону

Новини

Президент Сирії Ахмед Шараа планує протягом наступних двох тижнів приїхати до Вашингтону зі своїм першим офіційним візитом.

Про це заявив спеціальний посланник США в Сирії Том Баррак, повідомляє Reuters.

За словами Баррака, під час візиту Вашингтон намагатиметься залучити Сирію до коаліції для боротьби з «Ісламською державою». Жоден з попередніх сирійських президентів раніше не відвідував столицю США.

Колись Шараа очолював сирійське відгалуження «Аль-Каїди», але його група відокремилася від терористичної мережі 10 років тому і пізніше конфліктувала з «Ісламською державою».

Також Баррак повідомив, що Сирія та Ізраїль ведуть переговори про зниження напруженості за посередництва США. Мета переговорів — домовитися про припинення ізраїльських авіаударів і виведення ізраїльських військ із півдня Сирії. Джерела Reuters заявили, що США хочуть завершити цю угоду до візиту Шараа у Вашингтон.

15 жовтня Шараа вперше зустрівся з очільником Кремля Володимиром Путіним і заявив, що Сирія дотримуватиметься всіх попередніх угод з Росією. За даними Reuters, офіційний Дамаск прагне отримати гарантії, що Росія не допомагатиме переозброювати залишки сил Асада.

Що передувало

8 грудня 2024 року сирійська опозиція ввійшла у столицю Сирії Дамаск і повалила режим президента Башара Асада — він був при владі 24 роки. Сам Асад утік до Москви.

Сирійські повстанці сформували перехідний уряд — його очолив Мухаммед Башир, який керував «Урядом порятунку» — політичною структурою, створеною 2017 року на територіях, що були під контролем сирійської опозиції, насамперед у провінції Ідліб.

Очільник повстанського угруповання «Хаят Тахрір аш-Шам» (ХТШ) Ахмед аль Шараа став новим президентом Сирії у січні 2025 року

Росія протягом багатьох років підтримувала Асада в боротьбі проти сирійських повстанців, які прийшли до влади у грудні минулого року під керівництвом Шараа. Після повалення Асада та втечі з країни Москва надала притулок йому та його родині.

Після падіння диктатури Башара Асада нова влада Сирії продовжила підтримувати контакти з Москвою і навіть отримала нову партію своєї валюти, надрукованої в Росії, разом з паливом і пшеницею.