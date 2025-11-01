Двом затриманим за пограбування Лувру висунули звинувачення, трьох відпустили

Новини

Alex Holyoake / Unsplash

Паризька прокуратура висунула звинувачення двом підозрюваним у справі про пограбування Лувру. Водночас трьох інших затриманих відпустили.

Про це повідомляє BBC.

Так, 38-річну жінку звинуватили в пособництві організованій крадіжці та змові з метою вчинення злочину, а 37-річного чоловіка — у крадіжці та змові. Обоє заперечують свою причетність.

Обвинувачені залишатимуться під вартою до початку судового розгляду. За даними прокуратури, чоловік вже відомий французькій системі правосуддя за попередні пограбування.

Прокуратура і правоохоронці продовжують пошуки ще одного підозрюваного та викрадених коштовностей, які, ймовірно, могли вивезти за кордон.

Пограбування Лувру

У неділю, 19 жовтня, Лувр екстрено зачинили після викрадення девʼяти коштовностей із Галереї Аполлона. Їхню вартість оцінюють у €88 мільйонів. Грабіжники проникли всередину через вікно, використавши кран з підйомною платформою і дискову пилку. Пограбування тривало всього 7 хвилин.

Із музею поцупили тіару з колекції коштовностей королеви Гортензії та королеви Марії-Амелі, намисто і сережки із сапфірового ювелірного набору.

Також грабіжники викрали смарагдове кольє та пару смарагдових сережок, які Наполеон подарував своїй другій дружині Марії-Луїзі Австрійській. Водночас один з найвідоміших алмазів у світі «Регент» вагою понад 140 каратів не вкрали.

Одну з викрадених коштовностей — корону імператриці Євгенії, дружини Наполеона III Бонапарта — знайшли пошкодженою біля музею.

22 жовтня Лувр відчинив свої двері для відвідувачів після трьох днів закриття.