Сирський: Оточення чи блокування міст на Покровському напрямку немає

Головнокомандувач ЗС України / CinC AF of Ukraine / Facebook

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що працював у корпусах і військових частинах на Покровському напрямку, зазначивши, що оточення чи блокування міст наразі там немає.

Про це він написав у Telegram.

За словами Сирського, у Покровсько-Мирноградській агломерації підрозділи стримують тиск багатотисячного угруповання РФ, яке роблять спроби зайти в житлову забудову і перерізати шляхи постачання, однак наразі логістика до міст продовжує забезпечуватися.

Українські війська намагаються витіснити ворожі сили з Покровська. За розпорядженням головнокомандувача в місті також діють зведені групи Сил спеціальних операцій, Військової служби правопорядку (ВСП), СБУ та інших підрозділів Сил оборони України, зокрема Головного управління розвідки МО України.

Сирський зазначив, що ворог у Покровську «платить найдорожчу ціну» за спроби окупації Донеччини. За його словами, на Добропільському виступі продовжується звільнення та зачистка території, а Покровськ і Мирноград «тримають» українські війська.

«Дякую українським солдатам, сержантам та офіцерам, які нищать ворога та тримають стрій. Працюємо разом для спільної мети. Слава Україні!» — генерал Олександр Сирський.

Раніше журналіст The Economist Олівер Керолл з посиланням на джерела писав, що в Покровську Донецької області спецпідрозділи та авіація ГУР проводять десантну операцію, щоб розблокувати ключові логістичні шляхи.

Що відбувається в Покровську

Покровськ — пріоритетна ціль російської армії. Багато місяців поспіль саме на цьому напрямку відбувається найбільша кількість боїв. За словами президента Володимира Зеленського, на цьому напрямку зосередили 170 тисяч військових РФ.

26 жовтня в Генштабі заявили, що до Покровська змогли просочитись приблизно 200 військових Росії.

У місті тривають стрілецькі бої, активно працюють підрозділи БпЛА. Сили оборони зірвали спроби ворога просунутися вглиб і закріпитися в міській забудові.

29 жовтня в ЗСУ повідомляли, що РФ залучила майже 11 тисяч військових для оточення Покровської агломерації. А 30 жовтня очільник Кремля Володимир Путін заявив про начебто оточення українських військ у Покровську. Україна заяви РФ про оточення спростовує.