Медіа: ГУР проводить десантну спецоперацію в Покровську, якою на місці керує особисто Буданов

У Покровську Донецької області спецпідрозділи та авіація ГУР проводять десантну операцію, щоб розблокувати ключові логістичні шляхи.

Першим про початок операції написав журналіст The Economist Олівер Керолл з посиланням на джерела.

Він опублікував відео, на якому видно висадку військових з гелікоптера в районах, які начебто перебувають під контролем Росії.

Згодом про операцію в Покровську написали «Суспільне» та РБК-Україна з посиланням на джерела в Силах оборони.

Їхні співрозмовники підтвердили справжність опублікованого Кероллом відео та зазначили, що штурмовики воєнної розвідки увійшли до районів міста, які російські генерали оголосили «захопленими» та вважають стратегічно важливими для української логістики.

Джерела ZN.UA стверджують, що операцією керує особисто очільник ГУР Кирило Буданов, який перебуває на місці. Цю інформацію підтвердили і співрозмовники агентства Reuters. Зазначимо, що Буданова не було на нараді в президента 31 жовтня, де були присутні інші керівники спецслужб — голови СБУ та Служби зовнішньої розвідки.

Водночас, за даними Reuters, операція почалася ще на початку цього тижня. В операції задіяли, зокрема, гелікоптер Black Hawk.

Що відбувається в Покровську

Покровськ — пріоритетна ціль російської армії. Багато місяців поспіль саме на цьому напрямку відбувається найбільша кількість боїв. За словами президента Володимира Зеленського, на цьому напрямку зосередили 170 тисяч військових РФ.

26 жовтня у Генштабі заявили, що до Покровська змогли просочитись близько 200 військових Росії.

У місті тривають стрілецькі бої, активно працюють підрозділи БпЛА. Сили оборони зривали спроби ворога просунутися вглиб та закріпитися в міській забудові.

29 жовтня у ЗСУ повідомляли, що РФ залучила близько 11 тисяч військових для оточення Покровської агломерації. А 30 жовтня очільник Кремля Володимир Путін заявив про начебто оточення українських військ у Покровську. Україна заяви РФ про оточення відкидає.