Новим премʼєром Молдови став Александру Мунтяну, який понад 20 років прожив в Україні

Alexandru Munteanu / Facebook

Парламент Молдови 31 жовтня затвердив новий уряд країни на чолі з Александру Мунтяну.

Про це пише молдовське медіа Point.

Вотум довіри новому уряду підтримали 55 депутатів.

Майбутні міністри ще мають скласти присягу, яка запланована на 1 листопада.

Під час представлення депутатам програми свого уряду Мунтяну заявив, що піде у відставку, якщо країна не підпише угоду про вступ до ЄС до 2028 року.

Александру Мунтяну — економіст, професор і бізнесмен із понад 25-річним досвідом у сфері міжнародних інвестицій. Він понад 20 років прожив в Україні, де займався інвестиційними проєктами та керував кількома компаніями. Він не має досвіду роботи в урядових структурах, проте відомий як фахівець з фінансів і міжнародного бізнесу.