Литва обмежить перевезення російської нафти до Калінінграда через нові санкції США

Getty Images / «Бабель»

Компанія «Литовські залізниці» (LTG), яка досі перевозила продукти російського нафтового гіганта «Лукойл» транзитом до Калінінградської області, заявила, що дотримуватиметься нових санкцій США та Великої Британії і припинить такі перевезення. Санкції проти «Роснафти» і «Лукойлу» Сполучені Штати оголосили 23 жовтня.

Про це пише литовське медіа LRT.

Минулого року LTG загалом перевезла до Калінінградської області 371 тисячу тонн нафтопродуктів. З них 345 тисяч тонн припадало на продукцію «Лукойлу». Цього року LTG перевезла до Калінінграда і назад 194 тисячі тонн нафти «Лукойлу». Нафту «Роснафти» не перевозили через Литву ані минулого, ні цього року.

Санкції США проти «Роснафти» та «Лукойлу» набудуть чинності з 21 листопада. Це означає, що до цієї дати компанії повинні завершити або припинити угоди з ними. Із середини жовтня аналогічні санкції застосовує Велика Британія.

З грудня 2022 року в Європейському Союзі заборонили перевозити російські нафтопродукти, за винятком трубопроводів. У Литві діє виняток для транзиту в Калінінградську область. Він дозволяє перевозити до російського ексклаву товари, що забезпечують основні потреби, і виключно залізничним транспортом.

Хоча санкції ЄС поширюються на російську нафту, діяльність «Лукойлу» в Європі тривала, оскільки компанія є приватною і не підпадає під додаткові обмеження, як, наприклад, «Роснафта». Однак у відповідь на американські санкції «Лукойл» оголосив про продаж своїх дочірніх компаній за кордоном швейцарській нафтотрейдинговій компанії Gunvor.

Санкції США проти «Лукойлу» і «Роснафти»

Президент США Дональд Трамп запровадив санкції проти «Лукойлу», «Роснафти», а також їхніх дочірніх компаній 23 жовтня. До списку внесли понад 30 підрозділів обох компаній, серед яких нафтові родовища, газові та нафтопереробні заводи по всій країні.

Уже за два дні акції обох компаній впали, найбільші нафтові корпорації РФ втратили разом $5,2 мільярда. Зокрема, акції «Лукойлу» подешевшали на 7,2%, що призвело до втрати $3,66 мільярда. Акції «Роснафти» обвалилися на 3%, забравши з собою $1,56 мільярда.

На «Роснафту» і «Лукойл» припадає майже половина щоденного видобутку нафти в Росії. Наприклад, «Роснафта» генерує приблизно 17% доходів бюджету Росії.