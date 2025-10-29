Nvidia оновила світовий рекорд вартості. Компанія коштує вже понад $5 трильйонів

Новини

Американський технологічний гігант Nvidia став першою у світі компанією з оборотом у $5 трильйонів. Її акції зросли завдяки продажам систем штучного інтелекту та перспективі розширення доступу на китайський ринок.

Про це пише Financial Times.

Акції компанії, яка стала найбільшим бенефіціаром стрімкого зростання інвестицій у штучний інтелект, 29 жовтня зросли на 4,6%, збільшивши ринкову капіталізацію до $5,11 трильйона. Цього ж дня президент США Дональд Трамп заявив, що планує обговорити чип Blackwell від Nvidia з лідером Китаю Сі Цзіньпіном на двосторонній зустрічі пізніше цього тижня. Це підвищує ймовірність того, що Nvidia може відновити доступ до китайського ринку для своїх напівпровідників. Останнє покоління графічних процесорів Nvidia наразі недоступне в Китаї через експортний контроль США.

Лише через три місяці тому Nvidia стала першою компанією, вартість якої сягнула $4 трильйонів. Три роки тому, до запуску ChatGPT від OpenAI, Nvidia оцінювали приблизно в $400 мільярдів. Відтоді акції компанії стрімко подорожчали завдяки попиту на її технологію чипів штучного інтелекту, яка домінує на ринку навчання і запуску великих мовних моделей, таких як OpenAI. За кілька місяців після запуску ChatGPT вартість компанії-виробника чипів перевищила $1 трильйон, досягнула $2 трильйонів у лютому 2024 року та $3 трильйонів у червні минулого року.

Акції інших американських технологічних груп теж зросли до рекордних максимумів за останні місяці. Apple 28 жовтня вперше досягла оцінки в $4 трильйони. Microsoft знову досягла цього показника після попереднього досягнення в липні завдяки реструктуризації OpenAI, в якій вона має 27%.

Акції Nvidia зросли на понад 90% лише за останні шість місяців, і зараз компанія коштує більше, ніж основні фондові індекси Німеччини, Франції та Італії разом узяті. Впевненість у здатності Nvidia підтримувати своє зростання цього року була підсилена низкою довгострокових багатомільярдних угод по всьому світу щодо будівництва величезної інфраструктури центрів обробки даних для навчання та запуску моделей штучного інтелекту.

Зростання Nvidia відбулося попри напруженість між Вашингтоном і Пекіном цього року, яка обмежила доступ компанії до Китаю, що коштувало виробнику чипів мільярдів доларів доходу. У відповідь Пекін розгорнув кампанію проти чипів Nvidia, прагнучи відокремитися від американських технологій виробництва мікрочипів.

Генеральний директор компанії Джен-Хсун Хуанг визнав, що Nvidia наразі не має доступу до китайського ринку чипів штучного інтелекту та має чекати, поки Китай «захоче», щоб вона була на його ринку. Він також налагодив тісні відносини з Трампом і цього тижня підтвердив, що зробив внесок у проєкт президента США з будівництва бальної зали Білого дому вартістю приблизно $300 мільйонів.