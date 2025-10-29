Військові: РФ залучила близько 11 тисяч військових для оточення Покровської агломерації

Новини

Для реалізації задуму оточити Покровськ і населені пункти поряд російські війська зосередили близько 11 тисяч солдатів.

Про це повідомив 7 корпус швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗСУ.

Групи окупантів, яким вдалося інфільтруватися в місто, мають на меті просунутися на північний захід та північ від Покровська на Донеччині.

Загалом у смузі відповідальності 7 корпусу ДШВ росіяни накопичили близько 27 тисяч солдатів, 100 танків, до 260 бронемашин, 160 гармат і мінометів.

Українські військові продовжують оборонну операцію. За останні два дні їм вдалося вбити 90 окупантів, 18 — лише у Покровську, і поранити 42.

Також ЗСУ знищили ворожий бронетранспортер, три бойові машини піхоти, три автівки, мотоцикл і 158 дронів різних типів.

Військові також показали карту ймовірного плану росіян з оточення Покровської агломерації.