PlayCity заблокувало 33 TikTok-акаунти, які просували азартні ігри

Новини

Державне агентство PlayCity заблокувало 33 TikTok-профілі з рекламою азартних ігор. Сумарне охоплення цих акаунтів перевищувало 365 тисяч підписників.

Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації.

Наразі ще 20 акаунтів з аудиторією понад 625 тисяч підписників чекають на перевірку.

Очільник PlayCity Геннадій Новіков розповів, що після звернення посадовців до TikTok акаунт можуть заблокувати вже за кілька діб.

«До вересня це були лише поодинокі випадки, і наші заявки розглядалися дуже довго. Зараз ми вже налагодили процес і маємо дієвий інструмент протидії незаконній рекламі азартних ігор і на цій платформі», — зазначив Новіков.

Паралельно держагентство співпрацює з Meta — завдяки платформі в Україні вже заблоковано 54 Instagram-сторінки, що незаконно рекламували азартні ігри.