Колишнього премʼєр-міністра Малі засудили за допис у соцмережах. Він критикував військову хунту

Moussa Mara Yelema / Facebook

У Малі суд засудив колишнього премʼєр-міністра Мусу Мару до двох років позбавлення волі за допис у соціальних мережах. Він критикував військових лідерів за обмеження демократичних свобод.

Мару, який очолював уряд у 2014—2015 роках, також оштрафували на 500 тисяч центральноафриканських франків ($887,10).

Мара — один з небагатьох публічних людей, які відкрито ставлять під сумнів військовий уряд Ассімі Гоїти. Генерал Гоїта на початку цього року розпустив політичні партії та без виборів надав собі пʼятирічний президентський мандат.

Правозахисна організація Amnesty International заявила, що вирок Марі був частиною ширших репресій проти інакомислення. Там назвали кількох журналістів і активістів, яких затримали після критики військових правителів Малі.

Що відомо про Малі

Малі була колонією Франції під назвою Французький Судан. Вона здобула незалежність у 1960 році, спершу в складі федерації із Сенегалом, а після її розпаду проголосила Республіку Малі. Перший президент Модібо Кейта взяв соціалістичний курс і охолодив відносини з Францією.

Після перевороту 1968 року новий президент Муса Траоре відновив співпрацю з Францією, вона залишалася ключовим партнером Малі. Зокрема надавала військову допомогу під час операцій «Сервал» і «Бархан» у 2013–2022 роках проти джихадистів. Її втручання зупинило просування повстанців і повернуло під контроль уряду ключові міста, такі як Тімбукту.

Два поспіль державних перевороти в Малі — спочатку у 2020 році, коли повалили президента Ібрагіма Бубакара Кейту, і в 2021 році, коли до влади прийшов тимчасовий військовий уряд, — зруйнували тісні звʼязки між урядами Малі та Франції.

На військовий режим полковника Ассімі Гоїти, який очолював обидва державних перевороти, наклали санкції лідери країн Західної Африки та ЄС.

Правляча хунта вигнала французькі війська у 2022 році та звернулася до Росії по безпекову допомогу. Але ситуація залишається нестабільною, а напади бойовиків посилилися влітку 2025 року.