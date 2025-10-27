Розвідка Норвегії розкрила, де Росія запускала нову ракету з ядерним двигуном

Новини

Військова розвідка Норвегії підтвердила, що Росія проводила випробування крилатої ракети з ядерним двигуном 9М730 «Буревісник». Вона здатна нести ядерний заряд.

Про це в листі Reuters повідомив очільник військової розвідки країни віцеадмірал Нільс Андреас Стенсенес.

Російська армія запустила ракету з арктичного архіпелагу Нова Земля в Баренцевому морі.

Google Maps

Путін 26 жовтня оголосив про успішне випробування ракети. Начальник російського Генштабу Валерій Герасимов доповів, що його провели 21 жовтня. За його словами, «Буревісник» подолав 14 тисяч кілометрів і перебував у повітрі 15 годин.

Путін наказав готувати інфраструктуру, щоб розмістити це озброєння у Збройних силах РФ.

Наступного дня президент США Дональд Трамп заявив, що Путіну «варто завершити війну, а не тестувати ракети». Він також наголосив на тому, що у Сполучених Штатів є найбільший у світі ядерний підводний човен «прямо біля російського узбережжя».

Що відомо про цю нову ракету РФ

Путін називав ракету «Буревісник» (за класифікацією НАТО — SSC-X-9 Skyfall), «невразливою» для сучасних і майбутніх систем протиракетної оборони. За його словами, вона може літати на майже необмежену відстань і змінювати траєкторію польоту, що робить її важкою для перехоплення.

Експерти з контролю над озброєннями кажуть, що для Росії значення цієї ракети зросло після того, як у січні США оголосили про розробку нового протиракетного щита Golden Dome. Москва, ймовірно, сприймає «Буревісник» як засіб збереження стратегічної переваги і стримування США.

Водночас багато фахівців сумніваються, що ракета дійсно зможе обійти системи ПРО. Вони також підкреслюють, що її використання не дає Москві якихось принципово нових можливостей у порівнянні з уже наявним ядерним арсеналом і може бути небезпечним для самої Росії, бо під час польоту ракета може випромінювати радіацію.

За даними організації Nuclear Threat Initiative, історія випробувань «Буревісника» проблемна: із 13 відомих запусків лише два були частково успішними, що ставить під сумнів надійність цієї зброї.

У жовтні 2023 року Путін заявив про «останнє успішне випробування ракети «Буревісник». Однак із того часу її так і не взяли на озброєння.