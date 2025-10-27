У Польщі затримали двох українців — їх підозрюють у стеженні за військовою допомогою для України

Новини

У польському місті Катовіце затримали двох українців, підозрюваних у діяльності на користь іноземної розвідки.

Про це пише RMF 24.

Затримані — 34-річна жінка та 32-річний чоловік, які спеціалізувалися на розвідці військового потенціалу Польщі.

Вони також мали встановлювати пристрої для моніторингу критичної інфраструктури. Зокрема, йшлося про встановлення прихованих камер на маршрутах транспортування озброєння та обладнання для України. Вони також збирали інформацію про польських солдатів.

У затриманих знайшли велику кількість обладнання для звʼязку.

Жінці та чоловікові висунули звинувачення у шпигунстві, за яке загрожує вісім років вʼязниці. Найближчі три місяці вони проведуть під вартою.