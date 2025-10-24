У Британії засудили до 17 років учасників підпалу складів з гуманітарною допомогою для України
- Автор:
- Юлія Завадська
- Дата:
-
Лондонський суд у п’ятницю засудив 21-річного Ділана Ерла та ще пʼятьох чоловіків до 17 років ув’язнення за підпал складів з гуманітарною допомогою Україні за наказом «ПВК Вагнера» у 2024 році. Прокуратура назвала ці дії «систематичною кампанією терору й саботажу на британській території».
Про це повідомляє Reuters.
За даними слідства, Ерл обговорював зі своїм куратором із «ПВК Вагнера» також плани викрадення співзасновника фінансового застосунку Revolut і підпал складу в Чехії.
Разом з ним на лаві підсудних був 24-річний Джейк Рівз, який також визнав провину за статтями про підпал і співпрацю з іноземною розвідкою. Його засудили до 12 років ув’язнення.
«Ця справа свідчить про спроби Росії набути шкідливого глобального впливу, використовуючи соціальні мережі для вербування диверсантів на великих відстанях від Москви», — заявила суддя Боббі Чіма-Грабб.
За її словами, пожежа в Східному Лондоні, яку організували Ерл і його спільники, була задумана, щоб «перешкодити доставці гуманітарної допомоги Україні».
Міністр безпеки Великої Британії Ден Джарвіс назвав вирок «чітким сигналом, що ворожа діяльність іноземних держав у нашій країні не буде толеруватися».
Це рішення стало частиною ширшої низки справ, пов’язаних з російською шпигунською діяльністю в Британії. Раніше суд визнав винними групу болгар, які діяли під керівництвом утікача з Wirecard Яна Марсалека.
Британська поліція нещодавно також заарештувала трьох чоловіків, підозрюваних у допомозі російській розвідці, і застерегла громадськість — у країні набирає обертів кампанія іноземних спецслужб із вербування «проксі-агентів».
Кремль традиційно відкинув звинувачення, а російське посольство в Лондоні назвало їх «черговими спробами британської влади покласти на Росію відповідальність за все погане, що стається в країні».
- Раніше британська поліція заарештувала трьох чоловіків, їх підозрюють у шпигунстві на користь Росії.
- 21 жовтня трьох українців відправили під варту в Польщі та Румунії за підозрою в співпраці з російськими спецслужбами. За версією слідчих, вони намагалися відправити в Україну посилки з вибухівкою.
- 23 жовтня в польському місті Біла Підляська поліція затримала 24-річного українця Богдана К. Його підозрюють у шпигунстві на користь РФ.