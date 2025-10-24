Bloomberg: Італія готує новий пакет допомоги Україні. У ньому будуть боєприпаси і ракети для SAMP/T
- Автор:
- Юлія Завадська
- Дата:
-
Wikimedia
Італія готує 12-й пакет військової допомоги для України, в якому будуть боєприпаси і ракети SAMP/T для систем протиповітряної оборони.
Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела.
Від початку повномасштабного вторгнення Росії Італія вже відправила Україні 11 пакетів допомоги загальною вартістю €2,5–3 мільярди. У цих поставках, зокрема, були дві батареї ракет SAMP/T.
Уряд Джорджі Мелоні також розглядає можливість збільшити витрати на оборону, скориставшись спеціальним механізмом, який дозволяють правила ЄС. Це стане можливим після завершення процедури щодо надмірного бюджетного дефіциту.
Крім того, Італія планує приєднатися до ініціативи НАТО із закупівлі американської зброї, зокрема ракет Patriot, за кошти ЄС. Суму внеску Італії поки не визначено.
- Наземний зенітний ракетний комплекс SAMP/T призначений для протиповітряного захисту механізованих підрозділів і протиповітряного прикриття важливих нерухомих обʼєктів. Ця система ППО здатна збивати літаки, крилаті й балістичні ракети. Першу таку систему Україна отримала у 2023 році від Франції та Італії.