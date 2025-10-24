CNN: До США прибув російський посланець Кирило Дмитрієв

Новини

Reuters

Фінансист і спецпредставник Росії на переговорах зі США Кирило Дмитрієв 24 жовтня прилетів до Штатів для переговорів.

Про це пише CNN з посиланням на джерела.

За інформацією джерел, Дмитрієв має зустрітися з представниками адміністрації президента США Дональда Трампа, «щоб продовжити обговорення відносин між США та Росією».

У лютому 2022 року Міністерство фінансів США запровадило санкції проти Кирила Дмитрієва, назвавши його «близьким соратником Путіна».

У квітні Дмитрієв став першим російським чиновником, який відвідав Вашингтон після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Тоді він зустрівся з посланцем Трампа Стівом Віткоффом. Це візит розглядався як крок у потеплінні відносин між Кремлем і Білим домом.

У квітні джерело CNN повідомило, що уряд США тимчасово скасував санкції проти Дмитрієва, щоб дозволити Державному департаменту видати йому візу для вʼїзду в США.