CNN: До США прибув російський посланець Кирило Дмитрієв
- Автор:
- Світлана Кравченко
- Дата:
-
Reuters
Фінансист і спецпредставник Росії на переговорах зі США Кирило Дмитрієв 24 жовтня прилетів до Штатів для переговорів.
Про це пише CNN з посиланням на джерела.
За інформацією джерел, Дмитрієв має зустрітися з представниками адміністрації президента США Дональда Трампа, «щоб продовжити обговорення відносин між США та Росією».
У лютому 2022 року Міністерство фінансів США запровадило санкції проти Кирила Дмитрієва, назвавши його «близьким соратником Путіна».
У квітні Дмитрієв став першим російським чиновником, який відвідав Вашингтон після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Тоді він зустрівся з посланцем Трампа Стівом Віткоффом. Це візит розглядався як крок у потеплінні відносин між Кремлем і Білим домом.
У квітні джерело CNN повідомило, що уряд США тимчасово скасував санкції проти Дмитрієва, щоб дозволити Державному департаменту видати йому візу для вʼїзду в США.
- Візит російського посланця відбувається на тлі зростаючого розчарування США через відмову Росії припинити війну в Україні. 22 жовтня Трамп заявив про скасування зустрічі з Путіним. Також США ввели санкції проти двох найбільших російських нафтогазових компаній — «Роснафти» та «Лукойлу». За словами Трампа, він «відчув, що час настав».