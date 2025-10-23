Команда Олі Полякової поскаржилася на «Суспільне» в Європейську мовну спілку з вимогою змінити правила Нацвідбору

Новини

Оля Полякова / Facebook

Продюсер української співачки Олі Полякової Михайло Ясинський заявив, що команда виконавиці поскаржилася на «Суспільне» до Європейської мовної спілки (EBU), аби вони втрутилися в їхній конфлікт із «Суспільним мовленням» щодо зміни правил Національного відбору на пісенний конкурс «Євробачення».

Про це Михайло Ясинський написав у Facebook.

«Відправили листи в EBU з проханням втрутитися в справу та в «Суспільне» з попередженням, що якщо не будуть змінені окремі правила Нацвідбору на «Євробачення», то неминучий судовий позов та процес можуть призвести до ще більших скандалів. Треба просто вийти на відкриту дискусію і знайти правильне, справедливе рішення», — написав він.