РФ передала Україні 1 000 тіл — каже, що вони належать українським військовим
- Ірина Перепечко
-
В Україну повернули 1 000 тіл, які, за твердженням РФ, належать українським військовослужбовцям.
Про це повідомляє Координаційний штаб.
Найближчим часом в Україні проведуть всі експертизи, щоб ідентифікувати репатрійовані тіла.
- Президент Володимир Зеленський заявляв в червні, що під час репатріації тіл загиблих військових Росія передала Україні 20 людей, які виявилися російськими окупантами. Серед них був також ізраїльський найманець, який воював за РФ.
- У Міністерстві внутрішніх справ повідомили, що Кремль повертає тіла загиблих у вкрай понівеченому стані, а під час останніх репатріацій передали ще й тіла окупантів. Україні знадобиться понад рік, щоб ідентифікувати тіла. У родичів бійців РФ за кордоном збиратимуть ДНК — так Україна хоче пришвидшити ідентифікацію тіл, які Росія передала Києву.