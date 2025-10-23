РФ передала Україні 1 000 тіл — каже, що вони належать українським військовим

Новини

В Україну повернули 1 000 тіл, які, за твердженням РФ, належать українським військовослужбовцям.

Про це повідомляє Координаційний штаб.

Найближчим часом в Україні проведуть всі експертизи, щоб ідентифікувати репатрійовані тіла.