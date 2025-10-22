Режисера Андрія Білоуса триматимуть під вартою — його підозрюють у сексуальному насильстві над студентками

Новини

Печерський районний суд Києва обрав режисеру Андрію Білоусу запобіжний захід у справі про сексуальне насильство над студентками.

Про це із зали суду передає кореспондентка «Суспільного»

Його триматимуть під вартою до 17 грудня.

Напередодні Офіс генерального прокурора офіційно повідомив про підозру колишньому директору Молодого театру Андрію Білоусу в систематичному сексуальному насильстві щодо студенток.

За даними слідства, із 2017 року Білоус, використовуючи свій авторитет у театральному середовищі та службове становище, систематично схиляв студенток до статевих стосунків з ним без їхньої добровільної згоди та вчиняв щодо них сексуальне насильство.

Що передувало

Наприкінці січня одна зі студенток Університету імені Карпенка-Карого звинуватила викладача Андрія Білоуса в домаганнях. За її словами, Білоус надсилав їй інтимні фото інших студенток і просив надсилати подібні, «мотивуючи це тим, що це вже всі зробили».

Згодом схожими історіями почали ділитися й інші студенти режисера. Актор і випускник університету Валерій Філіпенко зазначив, що про це давно вже відомо в «театральній бульбашці», але всі мовчали. Він закликав поширювати анонімну форму, яку можуть заповнити всі постраждалі від дій Білоуса.

Університет ім. Карпенка-Карого 23 січня повідомив, що звернувся із заявою до поліції, щоб правоохоронці «перевірили розповсюджену інформацію та надали їй правову оцінку». 27 січня стало відомо, що Білоуса відсторонили від роботи в університеті.

10 лютого в поліції повідомили, що проти Білоуса почали розслідування за статтею про сексуальне насильство. Того ж дня в КМДА заявили, що відсторонять його від посади в Молодому театрі.

Сам Білоус відкидав звинувачення і наголосив, що відкритий до всіх перевірок у законному порядку, але не погоджується з тим, що «рішення ухвалюються не судом, а в соцмережах і на мітингах».

Білоуса відсторонили від посади в університеті до 14 березня — після цієї дати він повернувся на посаду. Білоус казав, що в Департаменту культури КМДА немає правових підстав для відсторонення або звільнення його з посади.

На початку травня петиція із закликом звільнити художнього керівника Молодого театру, оприлюднена на сайті Київради, набрала необхідну кількість голосів. Уже 14 травня Андрій Білоус залишив посаду директора — художнього керівника Київського академічного Молодого театру.