Reuters: Росія надіслала США лист, у якому повторила свої попередні умови щодо мирної угоди з Україною

Росія надіслала США неформальний документ, у якому повторила свої попередні максималістські умови, щоб досягнути мирної угоди з Україною.

Про це пише Reuters із посиланням на двох американських чиновників і людину, яка обізнана з ситуацією.

У комюніке Росія знову висунула вимогу отримати контроль над усім Донбасом. Така позиція фактично відкидає бачення президента США Дональда Трампа про те, що лінію фронту мають зафіксувати у тому стані, який є зараз.

Росія також повторила свою попередню вимогу, щоб у рамках будь-якої мирної угоди війська НАТО не розгортали в Україні.

На прохання прокоментувати російський документ Білий дім послався на заяви Трампа журналістам 21 жовтня. Тоді президент США сказав, що ще не ухвалив рішення щодо саміту з Путіним, але не хотів би «марної зустрічі». Трамп вважає, що зараз можливо припинити вогонь уздовж поточних ліній бойових дій.

Що передувало

Трамп і Путін говорили телефоном 16 жовтня. Після того президент США написав, що вони з очільником Кремля зустрінуться в Угорщині. Пізніше він уточнив, що це відбудеться протягом кількох тижнів. Проте вже 21 жовтня представник Білого дому у вівторок повідомив Reuters, що планів на таку зустріч «у найближчому майбутньому» немає.

Наступного дня після розмови з Путіним Трамп зустрівся із Зеленським у Білому домі. Axios із посиланням на джерела писало, що під час цих перемовин президент США відхилив прохання передати далекобійні крилаті ракети Tomahawk і «був жорстким».

Пізніше в інтервʼю NBC News Зеленський сказав: «Добре, що президент Трамп не сказав ні, але сьогодні не сказав і так».

Після зустрічі Трамп закликав сторони зупинитися там, де вони перебувають зараз — тобто по лінії фронту. Коли журналісти запитали Зеленського про ці слова президента США, він сказав: «Ми повинні залишитися там, де ми зараз є. А далі вже будем розмовляти».