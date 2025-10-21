Очільник «Укренерго»: Сподіваємося на старт опалювального сезону протягом десяти днів
- Автор:
- Світлана Кравченко
- Дата:
-
Голова правління «Укренерго» Віталій Зайченко прогнозує, що протягом десяти днів тепло має зʼявитися в домівках по всій Україні. Це має знизити споживання електроенергії.
Про це він сказав в ефірі телемарафону 21 жовтня.
Зайченко наголосив, що похолодання та затримка початку опалювального сезону в Україні призвела до різкого зростання споживання електроенергії по всій країні — на понад 20%, як порівняти з початком місяця.
Він зазначив, що найближчими днями планують відновити теплопостачання на всій території України. Це, за прогнозом компанії, має знизити пікове навантаження, оскільки потреба в інтенсивному користуванні електроприладами в українців зменшиться.
За його словами, протягом останніх семи років побутові споживачі стали найбільшим споживачем електроенергії в Україні, тому зміна їхньої поведінки може суттєво допомогти стабілізувати ситуацію.
Насамперед йдеться про утримання від використання потужних електроприладів в період максимуму навантаження системи.
- 13 жовтня в мережі поширювали постанову Кабміну про покладення спеціальних обовʼязків на субʼєктів ринку природного газу, в якій період з 1 листопада 2025 року по 31 березня 2026 року назвали «опалювальним періодом».
- Проте в Міненерго пояснили, що ця інформація не є точною. Рішення про запуск опалення мають ухвалювати органи місцевого самоврядування самостійно. У Міністерстві пообіцяли, що опалювальний сезон цього року почнеться планово — коли температура в регіоні триматиметься нижче за +8 °C понад три доби поспіль.
- Тим часом Росія продовжує атаки на енергообʼєкти України.