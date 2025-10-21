Екскерівнику Молодого театру Андрію Білоусу оголосили підозру в сексуальному насильстві над студентками

Новини

Колишньому директору Молодого театру Андрію Білоусу повідомили про підозру в систематичному сексуальному насильстві стосовно студенток.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

За даними слідства, з 2017 року Білоус, використовуючи свій авторитет у театральному середовищі та службове становище, систематично схиляв студенток до вступу в статеві стосунки з ним без їхньої добровільної згоди та вчиняв щодо них сексуальне насильство.

Так, у період з березня 2018 по квітень 2023 року він неодноразово вчиняв зґвалтування та інші насильницькі дії сексуального характеру щодо пʼяти дівчат, двоє з яких на той час були неповнолітніми.

Тим, хто намагався уникати його та негативно реагували на сексуальні домагання, він створював атмосферу залякування — не приділяв уваги на заняттях, публічно знецінював і принижував, не залучав до участі в практичних заняттях і виставах.

Також слідчі допитали десятки свідків, які підтвердили факти примусу і домагань. Тепер Білоусу мають обрати запобіжний захід.

У чому звинувачують Андрія Білоуса

Наприкінці січня одна зі студенток Університету імені Карпенка-Карого Софія Сапожнік звинуватила викладача Андрія Білоуса в домаганнях. За її словами, Білоус надсилав їй інтимні фото інших студенток і просив надсилати подібні, «мотивуючи це тим, що це вже всі зробили».

Згодом схожими історіями почали ділитися й інші студенти режисера. Актор і випускник університету Валерій Філіпенко, який одним з перших почав поширювати відео з розповіддю Сапожнік, зазначив, що про це давно вже відомо в «театральній бульбашці», але всі мовчали. Він закликав поширювати анонімну форму, яку можуть заповнити всі постраждалі від дій Білоуса.

Університет ім. Карпенка-Карого 23 січня повідомив, що звернувся із заявою до поліції, щоб правоохоронці «перевірили розповсюджену інформацію та надали їй правову оцінку». 27 січня стало відомо, що Білоуса відсторонили від роботи в університеті.

10 лютого в поліції повідомили, що проти Білоуса почали розслідування за статтею про сексуальне насильство. Того ж дня в КМДА заявили, що відсторонять його від посади в Молодому театрі.

Сам Білоус відкидав звинувачення і наголосив, що відкритий до всіх перевірок у законному порядку, але не погоджується з тим, що «рішення ухвалюються не судом, а в соцмережах і на мітингах».

Відсторонення Білоуса від посади в університеті тривало до 14 березня — після цієї дати він повернувся на посаду. Білоус казав, що у Департаменту культури КМДА немає правових підстав для відсторонення або звільнення його з посади.

На початку травня петиція із закликом звільнити художнього керівника Молодого театру, оприлюднена на сайті Київради, набрала необхідну кількість голосів.

Уже 14 травня Андрій Білоус залишив посаду директора – художнього керівника Київського академічного Молодого театру.