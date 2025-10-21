CNN: Зустріч Рубіо і Лаврова відклали — через це можуть відкласти і саміт Трампа з Путіним

Новини

Getty Images / «Бабель»

Заплановану на цей тиждень зустріч держсекретаря США Марко Рубіо і міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова поки що відклали.

Про це повідомив канал CNN, посилаючись на неназваного представника Білого дому.

Ця зустріч мала передувати спільному саміту лідерів США та Росії Дональда Трампа і Володимира Путіна в Будапешті. Однак з невідомих причин зустріч посадовців відклали.

Джерела CNN кажуть, що Рубіо навряд чи рекомендуватиме проведення зустрічі Путіна і Трампа наступного тижня, але Рубіо і Лавров можуть знову поговорити цього тижня.

Напередодні, 20 жовтня, Рубіо і Лавров мали телефонну розмову. Держдеп у короткому повідомленні за результатами дзвінка повідомляв, що політики обговорили наступні кроки після телефонної розмови між Трампом і Путіним. Рубіо наголосив на важливості майбутніх зустрічей як можливості для Москви і Вашингтону співпрацювати у просуванні довгострокового врегулювання російсько-української війни відповідно до бачення президента Трампа.

МЗС Росії тим часом описав розмову як «конструктивну дискусію», що стосувалася «можливих конкретних кроків для реалізації домовленостей», досягнутих Трампом і Путіним під час розмови.

Однак джерело CNN, ознайомлене із ситуацією, повідомило, що після розмови Рубіо і Лаврова американська сторона вважає, що позиція Росії не змінилася настільки, щоб відійти від максималістської позиції.