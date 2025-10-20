WP: Трамп на зустрічі із Зеленським «безперервно говорив», що не отримав Нобелівської премії миру

Новини

Getty Images / «Бабель»

Президент США Дональд Трамп «безперервно говорив» про «своє невдоволення тим, що не отримав Нобелівської премії миру» на зустрічі із президентом України Володимиром Зеленським.

Про це повідомляє The Washington Post з посиланням на європейського дипломата, який був поінформований про зустріч.

Щодо війни РФ проти України, за словами дипломата, «послання Трампа було таким, що Росія хоче тільки Донбас, і це хороша угода, і Путін хоче закінчити війну, і це можна зробити швидко».