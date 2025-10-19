Ізраїль обстріляв сектор Гази за кілька днів після підписання угоди про припинення вогню. Кажуть, що це відповідь на атаку ХАМАС

Новини

Getty Images / «Бабель»

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) 19 жовтня заявила про атаки на місто Рафах у секторі Гази зі сторони палестинського угруповання ХАМАС. Військові завдали ударів у відповідь.

Про це йдеться у повідомленні армії Ізраїлю.

«Сьогодні терористи випустили протитанкову ракету і відкрили вогонь по ізраїльських військах, які діяли з метою ліквідації терористичної інфраструктури в районі Рафаха на півдні Гази відповідно до угоди про припинення вогню», — кажуть у ЦАХАЛ.

Там додають, що військові у відповідь почали обстрілювати цей район «з метою усунення загрози та ліквідації тунельних шахт і військових споруд, що використовуються для терористичної діяльності».

Ізраїль назвав дії ХАМАС грубим порушенням угоди про припинення вогню і пообіцяв «рішуче реагувати».

«У відповідь на грубе порушення угоди про припинення вогню ЦАХАЛ розпочав серію ударів по терористичних обʼєктах ХАМАС на півдні Гази», — зʼявилося пізніше повідомлення армії Ізраїлю.

Як пише Times of Israel, перед цим палестинські бойовики атакували ізраїльські війська в Рафаху.

Водночас високопоставлений чиновник ХАМАС Іззат аль-Рішек заявив, що угруповання залишається відданим дотриманню режиму припинення вогню. Військове крило ХАМАС запевнило, що воно не має ніякого стосунку до інциденту в Рафаху.

«У нас немає інформації про інциденти чи зіткнення, що відбулися в районі Рафаха, який перебуває під контролем окупантів», — кажуть в угрупованні.

Там запевнили, що не підтримують звʼязку з бойовиками в тому районі ще з минулого березня.

Після цього премʼєр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу закликав Армію оборони Ізраїлю та служби безпеки «вжити рішучих заходів проти терористичних цілей у секторі Гази».

«ХАМАС заплатить високу ціну за будь-яку стрілянину та порушення режиму припинення вогню, і якщо це повідомлення не буде зрозуміле, інтенсивність реакції зросте», — пригрозив міністр оборони Ісраель Кац.

Війна між Ізраїлем і ХАМАС

Активні бойові дії між Ізраїлем і ХАМАС тривали із 7 жовтня 2023 року. У середині січня 2025 року Ізраїль і ХАМАС досягли домовленостей про припинення вогню в Газі та звільнення заручників, однак у ніч проти 18 березня Ізраїль відновив бойові дії в секторі Гази.

Премʼєр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу 7 серпня заявив, що країна має намір узяти під контроль усю прибережну територію. 15 вересня ізраїльські військові розпочали наземний наступ на місто Газа, туди зайшли танки.

Від березня і до жовтня США та посередники намагалися врегулювати війну. Було кілька раундів перемовин, але сторони не змогли домовитись.

Наприкінці вересня у Вашингтоні представили новий мирний план з 20 пунктів, який передбачає завершення війни у секторі Гази.

13 жовтня на саміті в єгипетському Шарм-ель-Шейху президент США Дональд Трамп і лідери Єгипту, Катару й Туреччини підписали угоду про припинення вогню в Газі. ХАМАС звільнив всіх 20 ізраїльських заручників.