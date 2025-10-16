Росіяни вдарили ракетами по навчальному підрозділу Сухопутних військ — є жертви
- Автор:
- Світлана Кравченко
- Дата:
-
Уранці 16 жовтня російські окупанти атакували один з навчальних підрозділів Сухопутних військ Збройних сил України.
Про це повідомили в Оперативному командуванні «Південь».
Відомо, що атакований навчальний підрозділ розташований у тиловій та «відносно спокійній» частині Україні.
Військові зазначають, що попри оповіщення та вжиті заходи безпеки повністю уникнути втрат не вдалося — є загиблі та поранені. Зараз постраждалі отримують необхідну медичну допомогу.
Військова служба правопорядку почала службове розслідування.
- 24 вересня російські війська завдали комбінованого удару по території ще одного з навчальних підрозділів Сухопутних військ. Про кількість поранених тоді також не повідомляли.