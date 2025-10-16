В Одесі призначили виконуючого обовʼязки мера замість Труханова, якого позбавили громадянства

Новини

З 16 жовтня виконуючим обовʼязки міського голови Одеси став секретар Одеської міськради Ігор Коваль.

Відповідне розпорядження зʼявилось на сайті міськради Одеси.

Коваль змінив на посаді очільника Одеси Геннадія Труханова, якого нещодавно позбавили громадянства через наявність паспорта Росії.

Що передувало

СБУ 14 жовтня заявила, що меру Одеси Геннадію Труханову припинили громадянство України, бо встановили, що він є громадянином РФ і має чинний російський закордонний паспорт.

За інформацією СБУ, у грудні 2015 року він отримав російський закордонний паспорт.

Спецслужба каже, що у 2017 році представники Труханова звернулися із заявою до російських уповноважених органів — суд у Московській області скасував чинність його внутрішнього паспорта.

Тоді ж суд зазначив, що людина не втрачає російського громадянства, навіть коли скасовує або відмовляється від цього документа, якщо його отримали на законних підставах.

За день до цього, 13 жовтня, на сайті президента зʼявилася електронна петиція з вимогою припинити українське громадянство мера Одеси Геннадія Труханова. Менш ніж за добу вона зібрала необхідну кількість підписів. Журналісти вже давно заявляли про наявність у Труханова російського паспорта, але він це заперечує.

Сам Геннадій Труханов каже, що рішення про позбавлення громадянства України він оскаржуватиме у Верховному суді, а «якщо цього буде замало» — у Європейському суді з прав людини.