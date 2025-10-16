В Україні вперше призначили військового омбудсмана

Новини

Президент Володимир Зеленський підписав указ про призначення Ольга Решетилової (Кобилянської) на посаду військового омбудсмана.

Іншим указом він звільнив її з посади уповноваженої президента з питань захисту прав військовослужбовців та членів їхніх сімей, яку вона обіймала з грудня 2024 року.

Що передувало

18 вересня президент Зеленський підписав закон про військового омбудсмана, а 19 вересня — про створення Офісу військового омбудсмана.

Офіс військового омбудсмана буде постійним допоміжним органом при президентові України та забезпечуватиме цивільний контроль за дотриманням прав усіх Сил оборони.

Йдеться про права чинних військових, бійців добровольчих формувань територіальних громад, резервістів на навчаннях, учасників руху опору в окупації та правоохоронців, які беруть участь у бойових діях.