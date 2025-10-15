Президент Сирії: Країна дотримуватиметься попередніх угод з РФ. Це означає, що російські військові бази в безпеці

Новини

Президент Сирії Ахмед аль Шараа 15 жовтня вперше зустрівся з очільником Кремля Володимиром Путіним і заявив, що Сирія дотримуватиметься всіх попередніх угод з Росією. Це означає, що двом головним російським військовим базам в Сирії нічого не загрожує.

Про це пише Reuters.

За словами сирійського джерела, офіційний Дамаск прагне отримати гарантії, що Росія не допомагатиме переозброювати залишки сил Асада. Те саме джерело зазначило: Шараа сподівається, що Росія допоможе у відбудові сирійської армії.

Також двоє сирійських джерел повідомили агентству Reuters, що під час переговорів Шараа планував офіційно попросити Москву передати Башара Асада, режим якого повалили у грудні 2024 року, для суду за ймовірні злочини проти сирійців.

За кілька днів до цього очільник МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що Росія надала Асаду притулок, бо його життю загрожувала небезпека.

Також Reuters пише, що Шараа хоче домовитися з Росією про економічну допомогу — відновити поставки пшениці на вигідних умовах і отримати компенсацію за збитки від війни. Ще він планує просити Москву підтримати Сирію у протистоянні вимогам Ізраїлю розширити демілітаризовану зону на півдні країни.

«Між нами та Росією існують двосторонні відносини й спільні інтереси, ми поважаємо всі укладені з нею угоди. Ми працюємо над тим, щоб переосмислити характер наших відносин із Росією», — сказав він на зустрічі з Путіним.

На це очільник Кремля відповів, що Москва готова зробити все можливе, щоб реалізувати «багато цікавих і корисних починань», які сторони вже обговорювали в контексті оновлення відносин.

Заступник голови уряду Росії Олександр Новак заявив після переговорів, що Росія готова працювати над нафтовими проєктами в Сирії та допомогти їй відновити енергетичну, залізничну та іншу інфраструктуру, зруйновану під час багаторічної громадянської війни. За його словами, цю тему Шаара та Путін обговорювали детально.

«Російські компанії давно працюють у Сирії, на нафтових родовищах. Є родовища, що потребують розвитку, є законсервовані, а також є нові. Ми готові брати участь», — сказав Новак.

Що передувало

8 грудня 2024 року сирійська опозиція увійшла у столицю Сирії Дамаск і повалила режим президента Башара Асада — він був при владі 24 роки. Сам Асад утік до Москви.

Сирійські повстанці сформували перехідний уряд — його очолив Мухаммед Башир, який керував «Урядом порятунку» — політичною структурою, створеною 2017 року на територіях, що були під контролем сирійської опозиції, насамперед у провінції Ідліб.

Очільник повстанського угруповання «Хаят Тахрір аш-Шам» (ХТШ) Ахмед аль Шараа став новим президентом Сирії у січні 2025 року

Росія протягом багатьох років підтримувала Асада в боротьбі проти сирійських повстанців, які прийшли до влади у грудні минулого року під керівництвом Шараа. Після повалення Асада та втечі з країни Москва надала притулок йому та його родині.

Після падіння диктатури Башара Асада нова влада Сирії продовжила підтримувати контакти з Москвою і навіть отримала нову партію своєї валюти, надрукованої в Росії, разом з паливом і пшеницею.