Зеленський підписав указ про позбавлення громадянства «деяких людей». Імовірно, йдеться про мера Одеси Труханова

Новини

Telegram / Володимир Зеленський (Президент України)

Президент Володимир Зеленський заявив, що отримав підтвердження про наявність російського громадянства «у деяких людей». Перед цим суспільство вимагало позбавити українського громадянства міського голову Одеси Геннадія Труханова.

Про це Зеленський написав у соцмережах після наради з головою Служби безпеки України Василем Малюком.

«Підготовлені відповідні рішення щодо них. Указ підписав», — зазначив президент.

Він не називав, про кого саме йдеться. Однак в ефірі телемарафону з посиланням на джерело у владі заявили, що указ Зеленського про припинення українського громадянства стосується мера Одеси Труханова.

Також громадянства, ймовірно, позбавили ще двох колаборантів — колишнього народного депутата Олега Царьова та танцівника балету Сергія Полуніна.

На сайті президента наразі немає цих указів. Але в Офісі президента журналістам пояснили, що укази про позбавлення громадянства не публікуються відкрито через наявність у них персональних даних.