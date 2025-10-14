Reuters: Експорт російського пального впав на 17% у вересні після атак дронів

Новини

Getty Images / «Бабель»

Експорт нафтопродуктів із Росії морем у вересні зменшився на 17,1% у порівнянні з серпнем — до 7,58 мільйона тонн. Це стало наслідком скорочення виробництва пального через удари дронів по нафтопереробних заводах.

Про це свідчать дані галузевих джерел і розрахунки Reuters.

У серпні та вересні кілька великих НПЗ зазнали атак безпілотників, зокрема:

«Киришінафтооргсинтез» компанії «Сургутнафтогаз»,

Волгоградський НПЗ компанії «Лукойл»;

група самарських заводів «Роснафти».

За словами учасників ринку, незаплановані зупинки на низці ключових заводів зменшили експорт пального та збільшили обсяги експорту сирої нафти.

У вересні загальний експорт нафтопродуктів через балтійські порти Приморськ, Висоцьк, Санкт-Петербург і Усть-Луга знизився на 15,4% — до 4,36 мільйона тонн, за даними ринкових джерел.

Експорт пального через чорноморські та азовські порти минулого місяця впав на 23,2% у порівнянні з серпнем — до 2,52 мільйона тонн.

Поставки нафтопродуктів із арктичних портів Мурманськ і Архангельськ у вересні дещо зросли — на 1,8%, до 30,2 тисячі тонн.

А завантаження пального у далекосхідних портах Росії знизилося на 1,5% у місячному вимірі — до 661,3 тисячі тонн, свідчать дані джерел та підрахунки Reuters.