Південна Корея: Росія могла допомогти КНДР у створенні нової міжконтинентальної ракети

Північна Корея, ймовірно, отримала технологічну допомогу від Росії у розробці нової міжконтинентальної балістичної ракети «Хвасон-20».

Про це заявив голова Обʼєднаного комітету начальників штабів Південної Кореї Чін Йон Сун, пише Yonhap.

Північнокорейську балістичну ракету вперше продемонстрували минулого тижня на військовому параді з нагоди 80-ї річниці заснування Трудової партії Кореї.

КНДР назвала «Хвасон-20» «найпотужнішою системою ядерної стратегічної зброї».

Конструкція пускової установки цієї ракети відрізняється від попередньої «Хвасон-19», яку вперше випробували у жовтні 2024 року. Це породило припущення, що Північна Корея могла отримати допомогу від Росії у розробці нової балістичної ракети на тлі їхнього дедалі тіснішого військового зближення.

«Я вважаю, що така можливість цілком існує», — заявив південнокорейський генерал Чін Йон Сун.

На запитання про здатність армії протидіяти гіперзвуковим ракетам Чін відповів, що «точність перехоплення може трохи знижуватися, але їх можливо перехопити».

Поряд з «Хвасон-20» Північна Корея продемонструвала цілу низку озброєнь — від нової гіперзвукової ракети до машин, призначених для запуску кількох ударних дронів.

Генерал Південної Кореї визнав занепокоєння через розвиток північнокорейських озброєнь і запевнив, що військові його армії ретельно готуються до реагування.

Співпраця КНДР та Росії

За оцінками південнокорейської розвідки, Північна Корея та Росія за останні два роки різко посилили військову співпрацю: Пхеньян направив понад 10 тисяч військових для участі у війні проти України в обмін на економічну та військово-технологічну допомогу. Станом на початок вересня повідомлялось, що близько 2 тисяч з них вже загинули.

Окрім живої сили, КНДР надає РФ озброєння. Ще на початку січня 2024 року західні медіа написали, що Росія отримала партію балістичних ракет з КНДР (кілька десятків) і пускові установки до них. Тоді ж США офіційно заявили, що Росія має балістичні ракети малої дальності від КНДР і запускала їх по Україні.

Очільник ГУР Кирило Буданов у січні 2025 року казав, що цьогоріч Північна Корея планує направити Росії ще 150 балістичних ракет.

У квітні агентство Reuters писало, що КНДР передала Росії до 6 мільйонів снарядів. Без них РФ не могла б вести війну так активно. У деякі періоди минулого року більшість снарядів, які використовували окремі російські підрозділи, були північнокорейськими. Подекуди йшлося про 100%. Видання зазначало, що це найзначніша пряма військова допомога Росії у війні.

Також Міноборони Південної Кореї повідомляло, що КНДР, ймовірно, отримала технічну допомогу від Росії у розробці своїх підводних човнів.