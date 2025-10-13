Євросоюз планує виділити ще понад €100 млн Україні. На що підуть гроші
- Олександр Булін
Очільниця зовнішньої політики Європейського Союзу Кая Каллас заявила, що ЄС працює над тим, щоб виділити ще €100 мільйонів зимової допомоги Україні. Ще €16 мільйонів ЄС виділив на створення Спецтрибуналу для розслідування російської агресії проти України і підтримку депортованих Росією українських дітей і жертв сексуального насильства.
Про це пише Інтерфакс-Україна.
«Європейський Союз вже мобілізував €800 мільйонів на підтримку України цієї зими. Ми працюємо над виділенням додаткових €100 мільйонів на генератори, укриття та спорядження для захисту від негоди», — сказала Каллас у Києві на пресконференції з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою.
Каллас оголосила, що Євросоюз виділив перші €10 мільйонів на створення Спеціального трибуналу для розслідування злочину агресії проти України. Ще €6 мільйонів підуть на підтримку депортованих Росією українських дітей і жертв сексуального насильства. Очільниця євродипломатії назвала ці злочини «одними з найтемніших сторінок війни, розв’язаної Росією».
- Наприкінці червня Зеленський та генсек Ради Європи Ален Берсе підписали угоду про створення Спецтрибуналу для розслідування злочину агресії проти України. Згодом її ратифікувала Верховна Рада. «Бабель» детально пояснював, як працюватиме Спецтрибунал — де він збиратиметься, хто його фінансуватиме і чи судитимуть там Путіна.