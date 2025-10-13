Міноборони Південної Кореї: КНДР, ймовірно, отримала допомогу Росії в розробці підводних човнів

Новини

Північна Корея, ймовірно, отримала технічну допомогу від Росії у розробці своїх підводних човнів.

Про це заявив міністр оборони Південної Кореї Ан Гю-бак під час слухань у парламентському комітеті, передає Reuters.

Північна Корея заявляла, що розробить підводні човни, здатні запускати балістичні ракети, і вже проводила випробувальні пуски таких ракет із занурених платформ. Однак наразі невідомо, чи змогла Пхеньян опанувати технологію запуску безпосередньо з підводного човна.

Під час слухань у комітеті парламенту з питань оборони Ан заявив, що, схоже, КНДР справді отримує «різні технології» для розвитку своїх підводних програм.

Втім, за словами міністра, робити висновок про те, що Пхеньян провів випробувальний запуск балістичної ракети з підводного човна, поки що передчасно.

Співпраця КНДР та Росії

За оцінками південнокорейської розвідки, Північна Корея та Росія за останні два роки різко посилили військову співпрацю: Пхеньян направив понад 10 тисяч військових для участі у війні проти України в обмін на економічну та військово-технологічну допомогу. Станом на початок вересня повідомлялось, що близько 2 тисяч з них вже загинули.

Окрім живої сили, КНДР надає РФ озброєння. Ще на початку січня 2024 року західні медіа написали, що Росія отримала партію балістичних ракет з КНДР (кілька десятків) і пускові установки до них. Тоді ж США офіційно заявили, що Росія має балістичні ракети малої дальності від КНДР і запускала їх по Україні.

Очільник ГУР Кирило Буданов у січні 2025 року казав, що цьогоріч Північна Корея планує направити Росії ще 150 балістичних ракет.

У квітні агентство Reuters писало, що КНДР передала Росії до 6 мільйонів снарядів. Без них РФ не могла б вести війну так активно. У деякі періоди минулого року більшість снарядів, які використовували окремі російські підрозділи, були північнокорейськими. Подекуди йшлося про 100%. Видання зазначало, що це найзначніша пряма військова допомога Росії у війні.