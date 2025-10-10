Новини

В Україні узгодили порядок реінтеграції військових після повернення з полону у три етапи

Світлана Кравченко
Пресслужба Володимира Зеленського

Міністр оборони Денис Шмигаль підписав наказ, що визначає порядок реінтеграції українських військових після повернення з полону.

Про це він повідомив 10 жовтня у соцмережах.

За словами Шмигаля, йдеться про комплексну підтримку — відновлення фізичного та психічного здоров’я, соціальна адаптація, допомога у спілкуванні з близькими, супровід фахівців, які знають, як працювати з людьми, що пройшли через полон.

Загалом передбачено три етапи реінтеграції військовополонених:

Міністр оборони додав, що після повернення до частини захисники залишатимуться під опікою фахівців ще рік.

«Головне — повага до гідності кожного, конфіденційність, добровільна участь у необов’язкових заходах і відсутність повторної травматизації», — наголосив Шмигаль.