ВАКС залишив без змін вирок нардепу-втікачу Андрію Одарченку

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду (ВАКС) залишила без змін вирок народному депутату від «Слуги народу» Андрію Одарченку.

Про це повідомила пресслужба Спеціальної антикорупційної прокуратури (САП).

У вересні минулого року Одарченко не зʼявився до суду і незаконно виїхав за кордон. У листопаді ВАКС визнав його винним у наданні неправомірної вигоди голові Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України Мустафі Найєму.

Суд призначив йому покарання у вигляді 8 років увʼязнення з конфіскацією майна та з позбавленням права обіймати певні посади строком на три роки.

Справа Одарченка

21 листопада 2023 року нардепу Андрію Одарченку повідомили про підозру в спробі підкупу тодішнього глави Державного агентства з відновлення та розвитку інфраструктури України Мустафи Найєма. Ідеться про хабар у криптовалюті Bitcoin в еквіваленті $50 тисяч.

Андрій Одарченко наполягає на тому, що звернувся до тодішнього міністра інфраструктури України Олександра Кубракова, щоб з Фонду ліквідації виділити гроші на ремонт будівель Державного біотехнологічного університету, ректором якого на той момент він був. Фігурант справи каже, що саме Кубраков скерував його до тодішнього очільника Держвідновлення Мустафи Найєма.

Уже 22 листопада ВАКС України обрав для нардепа запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави в розмірі 15 мільйонів гривень. А 24 листопада за Одарченка внесли заставу.

18 вересня стало відомо, що Одарченко не зʼявився до суду і незаконно виїхав за кордон.

23 вересня ВАКС стягнув заставу, внесену за Одарченка, та заочно арештував його.