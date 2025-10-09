МАГАТЕ: На ЗАЕС розпочали відновлювати зовнішнє електропостачання

Новини

На Запорізькій атомній електростанції розпочали процес відновлення зовнішнього електропостачання.

Про це повідомив генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі.

«Після інтенсивних консультацій розпочався процес, що веде до відновлення електропостачання поза межами об’єкта — через лінії «Дніпровська» та «Феросплавна-1», — заявив Гроссі. Ці лінії зʼєднують станцію з українською енергосистемою.

Гроссі додав, що буде потрібен певний час, щоб відновити живлення, однак як Україна, так і Росія «конструктивно співпрацюють» з МАГАТЕ.

У МАГАТЕ додали, що Чорнобильська АЕС досі не має доступу до лінії електропередачі 330 кВ. Вона відключилася 1 жовтня через атаку РФ по електропідстанції у Славутичі.

Що відбувається на ЗАЕС

23 вересня російські військові вкотре пошкодили лінію електропередачі, яка живила електростанцію від української енергосистеми. Того дня о 16:56 була відключена остання лінія електропередачі, через яку АЕС отримувала живлення від української енергосистеми. Це вже десятий і найдовший блекаут на станції з початку повномасштабного вторгнення Росії.

Станція змушена працювати на дизель-генераторах через втрату зовнішнього електропостачання. Наразі працюють сім електрогенераторів, а ще 13 перебувають в режимі очікування. Це створює критичну ситуацію, яка загрожує ядерній безпеці не лише України, але й країн Європи.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга казав, що Росія могла свідомо відключити Запорізьку атомну електростанцію від енергопостачання, готуючись приєднати її до власної енергосистеми.