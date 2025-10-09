Військові, що пройшли полон, щомісячно отримуватимуть 50 тисяч гривень

Новини

Getty Images / «Бабель»

Верховна Рада України ухвалила законопроєкт № 13627, який дозволяє військовослужбовцям, звільненим з полону і тим, що потребують стаціонарного лікування понад 30 днів, отримувати щомісячну виплату у розмірі 50 тисяч гривень.

Про це йдеться на сайті парламенту.

За відповідну ініціативу проголосували 244 народних депутати.

У пояснювальній записці йдеться, що виплати здійснюватимуть протягом перших трьох місяців лікування. Крім того, документ спрощує порядок видачі довідок про травми чи захворювання, отримані під час полону, щоб уникнути бюрократичних перешкод і різного трактування норм.

Наразі подібні виплати передбачені лише для військових, які мають поранення, контузії або каліцтва.