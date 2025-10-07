Українські військові взяли в полон громадянина Індії, якого росіяни вперше відправили на штурм
- Ірина Перепечко
-
Бійці 63 окремої механізованої бригади (63 ОМБр) ЗСУ взяли в полон громадянина Індії, коли його вперше відправили на штурм.
Маджоті Сахід Мохамед, якому зараз 22 роки, розповів, що спершу приїхав у Росію навчатися в університеті, потім потрапив до вʼязниці на 7 років за наркотики. Каже, що не хотів сидіти в тюрмі, тому підписав контракт з російською армією і звідти хотів втекти.
Йому обіцяли, що за контрактом він відслужить один рік і після цього буде вільним. Щодо оплати конкретики не було — казали про суми від 100 тисяч до 1,5 мільйона рублів. Зрештою Маджоті не заплатили нічого.
Він розповів, що у вересні він 16 днів провів на полігоні — там його навчили тримати автомат і стріляти з нього та кидати гранати.
Вже 1 жовня Маджоті відправили в штурм. Він пройшов приблизно 3,5 кілометра і мав викопати бліндаж, але треба було тікати. Тоді він сказав командиру, що втомився, у нього болять ноги і серце, через це виник конфлікт. Російський командир сказав іншим солдатам забрати в Маджоті рацію і відпустити.
Після цього індієць пройшов 2—3 кілометри та натрапив на український бліндаж, одразу відклав автомат і здався в полон, бо «не хоче воювати та потребує допомоги».
Зараз Маджоті каже, що не хоче повертатися в Росію, бо «там немає ніякої правди», він краще сидітиме в тюрмі в Україні. Він хоче, щоб його повернули в Індію, «якщо можна».
Іноземці у складі російської армії
В українському полоні, окрім росіян, перебувають ще понад 100 громадян з 32 країн. Найбільше полонених іноземців — з Центральної Азії.
З кожним роком кількість таких полонених зростає. У Координаційному штабі пояснюють, що більше іноземців стали підписувати контракти з російською армією, тому вони частіше потрапляють і в полон. Станом на червень 2025 року контракт з армією РФ підписали 6 162 іноземці без російського громадянства, тоді як за увесь 2024 рік таких було 6 011.
За статистикою Координаційного штабу, у липні цього року частка іноземців (крім росіян) серед усіх полонених сягнула 49%. Для порівняння: за весь минулий рік таких було 42%, у 2023 році — 9%, а у 2022-му — 1%.
- Також відомо, що Росія використовує солдатів КНДР у війні з Україною — перші з них прибули на фронт ще в жовтні 2024-го, тоді йшлося про 12 тисяч людей. А в березні 2025-го Північна Корея відправила ще 3 тисячі військових.
- Володимир Зеленський 8 квітня 2025 року заявив, що в Донецькій області захопили в полон двох громадян Китаю, які воювали у складі російської армії. Це стало першим публічно відомим випадком участі військовослужбовців КНР у війні проти України на боці РФ.