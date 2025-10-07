Українські бійці звільнили Січневе на Дніпропетровщині
- Автор:
- Юлія Завадська
- Дата:
-
Бійці 141 окремої механізованої бригади звільнили Січневе Дніпропетровської області РФ, провівши там успішні штурмові дії.
Про це бригада повідомила в Telegram, оприлюднивши відповідне відео.
Унаслідок штурму українські бійці знищили 50 і взяли в полон вісім окупантів.
«Ця операція — доказ того, що ми не стоїмо на місці. Ми не лише тримаємо оборону, а й впевнено йдемо вперед, звільняючи свої території та безжально нищачи кожного клопа, який заповз на нашу землю», — йдеться в дописі.
- Міноборони РФ 7 липня заявило про перше начебто захоплення населеного пункту на Дніпропетровщині — тоді йшлося про село Дачне. Україна окупацію села не підтверджувала. Відтоді росіяни регулярно заявляли про нібито захоплення нових населених пунктів в області.
- Портал DeepState вперше повідомив про окупацію сіл на Дніпропетровщині 26 серпня, йшлось про Запорізьке та Новогеоргіївку. У Генштабі інформацію про їхнє захоплення заперечували.