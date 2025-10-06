YouTube заблокував канали екснардепів Мураєва і Балашова

Новини

YouTube заблокував два канали проросійського екснардепа Євгенія Мураєва, а також новий канал колишнього народного депутата й бізнесмена Геннадія Балашова.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

Зазначається, що на своїх каналах вони поширювали проросійські меседжі та дезінформацію.

Євгеній Мураєв — колишній народний депутат, власник телеканалу «НАШ». Канал з лютого 2022 року перебуває під санкціями РНБО. Мураєв утік з України на початку повномасштабного вторгнення. Восени 2022 року співробітники СБУ провели в нього серію обшуків за місцями проживання та в офісах і знайшли готівку в російських рублях і зброю. Мураєва звинувачують у державній зраді.

Геннадій Балашов — колишній народний депутат і лідер партії «5.10», відомий завдяки ідеї радикального спрощення податків. У липні 2025 року РНБО запровадила проти нього санкції за поширення антиукраїнського наративу і участь в інформаційних кампаніях, що підривають обороноздатність України. Раніше Балашову інкримінували ухилення від сплати податків на ₴9,6 мільйона, а його майно вартістю близько ₴200 мільйона було арештовано.