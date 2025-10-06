Axios: Трамп провів напружену розмову з Нетаньягу щодо мирного плану для Гази та назвав його «клятим песимістом»

Новини

Президент США Дональд Трамп провів напружену телефонну розмову з прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу. Вони обговорювали його мирний план із припинення вогню у секторі Гази.

Про це повідомляє Axios із посиланням на джерела.

Після того як ХАМАС відповів на мирну пропозицію Трампа словами «так, але», він розцінив це як гарну новину. Тоді він зателефонував Нетаньягу, щоб обговорити можливість досягнення угоди, однак той мав іншу думку.

«Бібі сказав Трампу, що святкувати тут нічого і що це нічого не означає», — повідомив американський чиновник, обізнаний із розмовою.

«Я не розумію, чому ти завжди такий, клятий песиміст. Це перемога. Прийми її», — різко відповів Трамп.

У закритих розмовах Нетаньягу наголосив, що розцінює відповідь ХАМАС як відхиляння плану Трампа, і хотів скоординувати зі США реакцію, щоб уникнути враження, ніби ХАМАС відповів позитивно. Натомість Трамп вважав фактичну відповідь угруповання «шансом» для укладення угоди.

За словами американського чиновника, під час дзвінка «атмосфера була значно напруженішою, і Трамп дратувався». Водночас обидві сторони змогли досягти домовленості.

«Зрештою, президент Трамп хоче миру, і це найважливіше. Адміністрація вже тісно співпрацює з Ізраїлем, щоб цього досягти», — сказав чиновник.

Після дзвінка Трамп закликав Ізраїль зупинити авіаудари по Газі, а через три години Нетаньягу віддав відповідний наказ.

Непрямі переговори між ХАМАС і Ізраїлем мають розпочатися в Єгипті вже у понеділок, 6 жовтня. У них візьмуть участь спецпосланці Трампа Стів Віткофф та Джаред Кушнер.

30 вересня у Вашингтоні представили новий мирний план з 20 пунктів із завершення війни у секторі Гази. Він передбачає, зокрема, створення «Ради миру» з президентом США та колишнім премʼєр-міністром Британії Тоні Блером, амністію для ХАМАС та статус «дерадикалізованої зони, що не становитиме загрози для своїх сусідів» для Гази.

Крім того, протягом 72 годин після публічного прийняття Ізраїлем цієї угоди ХАМАС повинен буде повернути усіх живих заручників та тіла померлих. Ізраїль звільнить 250 ув’язнених бойовиків, які відбувають довічне покарання, а також 1 700 жителів Гази, яких було затримано після 7 жовтня 2023 року.

Війна між Ізраїлем і ХАМАС

Активні бойові дії між Ізраїлем і ХАМАС тривають із 7 жовтня 2023 року. У середині січня 2025 року Ізраїль і ХАМАС досягли домовленостей про припинення вогню в Газі та звільнення заручників.

Однак у ніч проти 18 березня Ізраїль відновив бойові дії в секторі Гази та почав там масштабні операції.

7 серпня премʼєр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що країна має намір узяти під контроль усю прибережну територію. У середині серпня ізраїльські військові схвалили рамковий план нової наступальної операції на Газу.

Наслідком бойових дій стала гуманітарна криза в секторі Гази. Наприкінці серпня ООН вперше офіційно підтвердила повномасштабний голод у регіоні — з ним зіткнулося понад пів мільйона людей.

Ізраїльські військові 15 вересня розпочали наземний наступ на місто Газа, туди зайшли танки.