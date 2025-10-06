Понад 50 євродепутатів у листі закликали розпочати переговори про вступ з Молдовою. Україну вони не згадали

Новини

Група депутатів Європарламенту з 19 країн ЄС закликала голову Європейської ради Антоніу Кошту «негайно перейти до наступного етапу переговорів» щодо вступу Молдови до блоку. Про Україну у документі не було жодної згадки.

Україна разом із Молдовою синхронно рухаються шляхом євроінтеграції: обидві країни завершили скринінг законодавства й паралельно переходять до наступних етапів переговорів.

Віцепрезидент Європарламенту Віктор Негреску написав, що ініціатива об’єднала 55 євродепутатів, що представляють основні демократичні політичні сили ЄС. У листі, написаному до Кошти, парламентарі вимагають почати переговори про членство Молдови за окремими розділами, визнаючи реформи, які країна вже провела.

«Це сильний політичний сигнал: Європейський парламент беззастережно підтримує європейське майбутнє Республіки Молдова, визнає проведені реформи та вимагає, щоб вибір молдовських громадян, виражений результатами парламентських виборів, був врахований і поважався», — наголосив Негреску.

За словами депутатів, таке рішення було б «не лише логічним наступним кроком», але й «стратегічною інвестицією в регіональну стабільність, безпеку і процвітання». У зверненні йдеться, що ЄС «має діяти зараз», щоб підтвердити підтримку демократії, стійкості та європейських прагнень громадян Молдови.

Раніше Politico писало, що ЄС розглядає можливість відділити євроінтеграційний процес Молдови від України. Очікувалося, що такий крок міг надати потужний електоральний поштовх президентці Майї Санду напередодні парламентських виборів.