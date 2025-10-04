Удар РФ по Шостці на Сумщині: у вагоні одного з потягів виявили тіло загиблого

Новини

ДСНС Сумщини

Унаслідок російських ударів по вокзалу в місті Шостка Сумської області 4 жовтня загинула одна людина, серед постраждалих є діти.

Про це повідомили у прокуратурі Сумщини.

Тіло 71-річного чоловіка виявили у вагоні одного з потягів, в який влучив ворожий безпілотник на залізничному вокзалі Шостки.

Кваліфікацію кримінального провадження змінили на ч. 2 ст. 438 КК України — вчинення воєнних злочинів, що спричинили загибель людини.

За даними ДСНС, наразі відомо про 7 постраждалих від атаки безпілотників по вокзалу в Шостці. Дві людини — у реанімації. Серед поранених — троє дітей.

Під час ліквідації пожежі рятувальники потрапили під повторний обстріл, однак ніхто з них не постраждав.

Через удари по критичній інфраструктурі Сумщини знеструмлено Шостку та частково Шосткинський район, повідомили в «Сумиобленерго». Пошкоджені також водогін і система газозабезпечення.