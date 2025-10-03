У МЗС заперечили інформацію медіа про те, що шатдаун у США може вплинути на переговори про поставки зброї

Новини

Речник МЗС України Георгій Тихий назвав неправдивою інформацію про те, що урядовий шатдаун у США вплине на двосторонні переговори про поставки зброї Києву.

Про це він написав у X.

Тихий додав, що переговори між Україною та США щодо угоди про безпілотники проходять за планом, а поставки продовжують надходити.

Раніше газета The Telegraph з посиланням на джерело в українському уряді писала, що постачання американської зброї на поле бою може затриматися через шатдаун. Зазначалося, що обговорення військової підтримки США Києва заморозили після того, як 30 вересня уряд припинив роботу.

1 жовтня Конгрес США прострочив крайній термін фінансування, що спричинило перше закриття американського уряду за майже сім років — і третє за часів президентства Дональда Трампа.

Поставки зброї Україні

Відколи Дональд Трамп став президентом США у січні 2025 року, то не виділив жодного пакету військової допомоги Україні. Проте представника США та НАТО створили новий механізм допомоги — PURL.

За системою PURL Україна готує список пріоритетних вимог, куди вноситься зброя, що зараз найбільш необхідна на фронті. Союзники НАТО купують американську зброю або жертвують свою, якщо вона є в арсеналах. Новий механізм забезпечить швидке постачання західних озброєнь українському війську.

У межах PURL країни-союзниці НАТО вже домовились закупити зброї для боротьби з росіянами на $2 мільярди. До ініціативи долучилися:

Нідерланди — перша країна, яка профінансувала пакет на €500 мільйонів;

Данія, Норвегія і Швеція разом внесли ще $500 мільйонів;

Німеччина анонсувала закупівлю зброї для України на $500 мільйонів.

Канада теж анонсувала закупівлю зброї для України на $500 мільйонів.

Як розповів Володимир Зеленський, Бельгія, Литва, Латвія, Естонія, Ісландія та Люксембург уже заявили про готовність зробити внесок у майбутній 5-й пакет допомоги.

За такою схемою західні партнери сподіваються надати Україні військової допомоги загалом на $10 мільярдів.