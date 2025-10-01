У Росії до 18 років колонії засудили полоненого «азовця» Дмитра Ремеза
- Ольга Березюк
Військовий суд у Ростові-на-Дону призначив 18 років колонії суворого режиму 33-річному полоненому бійцю бригади «Азов» Дмитру Ремезу.
Про це повідомляє російське видання «Медіазона».
Ремез родом із Запоріжжя, до 2017 року працював у поліції. Згодом він вступив до батальйону «Азов», який російська влада незаконно визнала «терористичною організацією».
Суд РФ звинуватив Ремеза в «участі в терористичній спільноті та навчаннях з метою здійснення терористичної діяльності».
15 травня 2025 року Дмитра Ремеза також внесли до списку «терористів та екстремістів» Росфінмоніторингу.
- Це не перший випадок, коли росіяни незаконно судять українських військових. У березні суд у Ростові-на-Дону засудив до увʼязнення в колонії суворого режиму 23 полонених українців — бійців «Азову» і людей, які працювали в його тиловому забезпеченні.
- А в серпні росіяни засудили бійця «Азову» Владислава Шпака до 21 року увʼязнення в колонії суворого режиму.