ГУР і МЗС евакуювали сімʼї українців із сектора Гази

Головне управління розвідки і Міністерство закордонних справ України евакуювали громадян України та членів їхніх сімей із сектора Гази.

Про це повідомляє ГУР.

Загалом із сектора врятували 57 людей. З них 48 громадян України — 16 дітей, 14 жінок і 18 чоловіків. Також евакуювали 9 палестинців — членів сімей громадян України.

«Півтора місяця ми з пʼятьма дітьми жили в наметах. Наш будинок знищив вибух, дякувати Богові, що всі залишилися живі. Коли дізналися про евакуацію, одразу вирішили — поїдемо додому. Я родом з Полтавщини, там живе моя мама. Нарешті побачимося. Я дякую Україні, нашому президентові, ГУР та всім тим, хто долучився до нашого порятунку. Вони зберегли наші життя», ― каже одна з евакуйованих, пані Людмила.

Літак з евакуйованими вже приземлився в аеропорту столиці Молдови Кишинева. Звідти вони вирушать в Україну автобусами.

Війна в секторі Гази

Активні бойові дії між Ізраїлем і ХАМАС тривають із 7 жовтня 2023 року. У середині січня 2025 року Ізраїль і ХАМАС досягли домовленостей про припинення вогню в Газі та звільнення заручників.

Однак у ніч проти 18 березня Ізраїль відновив бойові дії в секторі Гази та почав там масштабні операції.

7 серпня премʼєр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що країна має намір узяти під контроль усю прибережну територію. У середині серпня ізраїльські військові схвалили рамковий план нової наступальної операції на Газу.

Наслідком бойових дій стала гуманітарна криза в секторі Гази. Наприкінці серпня ООН вперше офіційно підтвердила повномасштабний голод у регіоні — з ним зіткнулося понад пів мільйона людей.

Ізраїльські військові 15 вересня розпочали наземний наступ на місто Газа, туди зайшли танки.